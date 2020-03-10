В селе Бельдяжки Орловской области сгорел жилой дом
В субботу, 7 марта, в селе Бельдяжки Кромского района полыхал пожар. Горел жилой дом.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе часа ночи.
- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на площади 80 квадратных метров, кровля полностью сгорела и обрушилась. Пострадавших нет, - пояснили «КП» в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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