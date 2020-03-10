2020-03-10T11:14:57+03:00
Происшествия

В селе Бельдяжки Орловской области сгорел жилой дом

Огонь вспыхнул глубокой ночью
Наталья Меркулова
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В селе Бельдяжки Орловской области сгорел жилой дом. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОВ селе Бельдяжки Орловской области сгорел жилой дом. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В субботу, 7 марта, в селе Бельдяжки Кромского района полыхал пожар. Горел жилой дом.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, информация о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе часа ночи.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на площади 80 квадратных метров, кровля полностью сгорела и обрушилась. Пострадавших нет, - пояснили «КП» в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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