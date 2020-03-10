В праздничные дни на орловских дорогах поймали 18 водителей подшофе

10 Март 2020 2020-03-10T11:15:57+03:00

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В Орловской области за прошедшие праздничные выходные сотрудники ГИБДД поймали 18 водителей, севших за руль подшофе. Теперь нарушителям грозят штрафы и лишение водительских прав.

О рейдах рассказали в региональной Госавтоинспекции. Из 18 нарушителей четверо уже не в первый раз сели за руль под мухой. Два человека медицинское освидетельствование проходить отказались.

- Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, - напоминают в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU