Карантин по АЧС в Орловской области отменили в четырех районах
В пятницу, 6 марта, на внеочередном заседании комиссии по борьбе с африканской чумой свиней обсудили эпизоотическую ситуацию в Орловской области. В четырех районах карантин отменен, однако вирус активизировался в ряде других территорий.
По данным Управления ветеринарии, карантин снят на территориях Корсаковского, Новодеревеньковского, Мценского и Новосильского районов, но введен в охотничьих угодьях областной общественной организации охотников и рыболовов.
- Было решено признать эту территорию эпизоотическим очагом африканской чумы свиней. Сейчас на всех участках АЧС идет регулирование численности дикого кабана, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ЗНАЙ!
Африканская чума свиней (АЧС) – вирусное заразное заболевание, которое может привести к быстрой гибели всего поголовья свиней. В первоначальной зоне риска – дикие кабаны, которые могут заразить домашних. Вирус устойчив к внешней среде и может оставаться активным до 180 суток.
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ИСТОЧНИК KP.RU