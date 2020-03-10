10 Март 2020 2020-03-10T10:34:16+03:00

Карантин по АЧС в Орловской области отменили в четырех районах. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В регионе продолжают бороться с заболеванием диких кабанов и домашних свиней

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В пятницу, 6 марта, на внеочередном заседании комиссии по борьбе с африканской чумой свиней обсудили эпизоотическую ситуацию в Орловской области. В четырех районах карантин отменен, однако вирус активизировался в ряде других территорий.

По данным Управления ветеринарии, карантин снят на территориях Корсаковского, Новодеревеньковского, Мценского и Новосильского районов, но введен в охотничьих угодьях областной общественной организации охотников и рыболовов.

- Было решено признать эту территорию эпизоотическим очагом африканской чумы свиней. Сейчас на всех участках АЧС идет регулирование численности дикого кабана, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ЗНАЙ!

Африканская чума свиней (АЧС) – вирусное заразное заболевание, которое может привести к быстрой гибели всего поголовья свиней. В первоначальной зоне риска – дикие кабаны, которые могут заразить домашних. Вирус устойчив к внешней среде и может оставаться активным до 180 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU