В Орловской области 34-летний мужчина вышел из дома и пропал

10 Март 2020 2020-03-10T09:47:06+03:00

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14 февраля в поселке Нововолковский (Мценский район Орловской области) пропал местный житель. 34-летний Валерий Витальевич Сушко вышел из собственного дома и не вернулся.

До сих пор выйти на связь с мужчиной родным не удается. К поискам подключились волонтеры общественной организации «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ-ОРЕЛ».

- Просим Всех, кто располагает информацией о местонахождении Валерия сообщить по телефонам: 02, 102 (с сотового) – полиция или 8 (4862) 22-23-01 – Дежурная часть поискового отряда, - обращаются к орловцам волонтеры.

Среди особых примет пропавшего – худощавое телосложение, рост 175 см, темно-русые волосы, носит усы и бороду. Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

На момент исчезновения был одет в темно-синею болоньевую куртку, спортивную шапку, спортивные черные штаны, темный свитер и ботинки.

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ИСТОЧНИК KP.RU