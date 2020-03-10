Орловцев приглашают на встречу с детским писателем Наталией Волковой
Через несколько дней в Орле приедет известная современная писательница, автор книг для детей Наталия Волкова. Литератор заглянет на встречу с читателями в библиотеку им. Пришвина.
Широкой публике Наталия Волкова известна в очень широком тематическом диапазоне – стихи, школьные энциклопедии, нон-фикшн и путеводители по московским достопримечательностям. Однако малышам и их родителям, в первую очередь, известны ее сказки - «Дреби-Дон», «Картина в папиной мастерской», «Разноцветный снег» и «Волшебник из фонаря».
- Все желающие вживую пообщаться с автором, задать вопрос или получить автограф, мы приглашаем к нам в гости! – рассказали «КП» в Детской областной библиотеке им. Пришвина.
Вход свободный. Телефоны для справок: (4862) 55-04-39 или (4862) 42-73-83.
КОГДА? ГДЕ?
12 марта, начало в 10 и 12 часов
ул. Московская, д. 28
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