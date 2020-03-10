2020-03-10T09:22:49+03:00
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Орловцев приглашают на встречу с детским писателем Наталией Волковой

Получить автограф и пообщаться с автором «Дреби-Дона» можно будет в Пришвинке
Наталья Меркулова
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Орловцев приглашают на встречу с детским писателем Наталией ВолковойОрловцев приглашают на встречу с детским писателем Наталией Волковой
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Через несколько дней в Орле приедет известная современная писательница, автор книг для детей Наталия Волкова. Литератор заглянет на встречу с читателями в библиотеку им. Пришвина.

Широкой публике Наталия Волкова известна в очень широком тематическом диапазоне – стихи, школьные энциклопедии, нон-фикшн и путеводители по московским достопримечательностям. Однако малышам и их родителям, в первую очередь, известны ее сказки - «Дреби-Дон», «Картина в папиной мастерской», «Разноцветный снег» и «Волшебник из фонаря».

- Все желающие вживую пообщаться с автором, задать вопрос или получить автограф, мы приглашаем к нам в гости! – рассказали «КП» в Детской областной библиотеке им. Пришвина.

Вход свободный. Телефоны для справок: (4862) 55-04-39 или (4862) 42-73-83.

КОГДА? ГДЕ?

12 марта, начало в 10 и 12 часов

ул. Московская, д. 28

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Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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