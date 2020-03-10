10 Март 2020 2020-03-10T09:04:03+03:00

Орловец, избивший знакомого, отправится за решетку на 1 год Фото: Архив "КП"

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Жителю Покровского района придется заплатить за лечение избитого им человека и отсидеть год в колонии строгого режима. Виной всему в очередной раз стало чрезмерное употребление алкоголя.

Будучи изрядно навеселе мужчина избил знакомого. В результате тот попал в больницу с травмами средней тяжести вреда здоровью.

- Суд признан подсудимого виновным в совершении преступления по уголовной статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья потерпевшего». Кроме того, с него взыщут 22 тысячи рублей за лечение пострадавшего, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU