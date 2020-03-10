В Орловской области три района получат гранты
Три муниципальные районы Орловской области ждут гранты за эффективную работу местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.
Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области, дотации из областного бюджета - это поощрение за наилучшие показатели в сферах социально-экономического развития районов.
На основе мониторинга докладов глав местных администраций за 2018 году гранты получат Ливны (131 тысяч рублей), Ливенский район (124 тысяч рублей) и Покровский район (119 тысяч рублей).
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ИСТОЧНИК KP.RU