В Орловской области три района получат гранты

10 Март 2020 2020-03-10T08:35:57+03:00

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Три муниципальные районы Орловской области ждут гранты за эффективную работу местного самоуправления. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области, дотации из областного бюджета - это поощрение за наилучшие показатели в сферах социально-экономического развития районов.

На основе мониторинга докладов глав местных администраций за 2018 году гранты получат Ливны (131 тысяч рублей), Ливенский район (124 тысяч рублей) и Покровский район (119 тысяч рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU