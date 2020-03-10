В Орловской области стартовал конкурс «Учитель года»

10 Март 2020 2020-03-10T08:23:25+03:00

За победу и право представить регион на всероссийском уровне поборются 22 педагога

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Сегодня, 10 марта, в Орле стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». За победу и право представить регион в финале поборются 22 педагога.

Для конкурсантов профессиональные испытания начнутся с уроков в лицее № 4 имени Злотина. Учителям предстоит провести внеурочное занятие, выступить с публичной лекцией и показать мастер-класс. За каждым этапом будут следить жюри во главе с представителями Департамента образования.

- Конкурс помогает открывать новые таланты и распространять лучшие образцы педагогического мастерства. За три десятилетия его истории тысячи учителей смогли покорить новые горизонты в профессии, максимально реализовать себя, предложить и внедрить новые методики преподавания, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа состоится в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU