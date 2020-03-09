В Орле на Карачевском шоссе легковушка столкнулась с большегрузом

9 Март 2020 2020-03-09T17:03:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле на Карачевском шоссе сегодня днем, 9 марта, произошло серьезное ДТП. Легковая "Четырнадцатая" столкнулась с большегрузом, водителя увезли в больницу.

Пока что известна предварительная информация об аварии. Все случилось в начале первого часа дня. 22-летний парень на "ВАЗе" ехал со стороны деревни Образцово в сторону Мостовой улицы. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу. Здесь шла фура "Мерседес". Машины столкнулись в районе дома 112 А.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за рулем большегруза был 49-летний мужчина, он не пострадал. Водителя "ВАЗа" же увезли в областную клиническую больницу с травмами.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU