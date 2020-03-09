2020-03-09T17:03:25+03:00
Происшествия

В Орле на Карачевском шоссе легковушка столкнулась с большегрузом

Молодой водитель на "Четырнадцатой" вылетел на встречку
Ольга СУПОНЕВА
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Машину смяло как жестянкуМашину смяло как жестянкуФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орле на Карачевском шоссе сегодня днем, 9 марта, произошло серьезное ДТП. Легковая "Четырнадцатая" столкнулась с большегрузом, водителя увезли в больницу.

Пока что известна предварительная информация об аварии. Все случилось в начале первого часа дня. 22-летний парень на "ВАЗе" ехал со стороны деревни Образцово в сторону Мостовой улицы. В какой-то момент он вылетел на встречную полосу. Здесь шла фура "Мерседес". Машины столкнулись в районе дома 112 А.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за рулем большегруза был 49-летний мужчина, он не пострадал. Водителя "ВАЗа" же увезли в областную клиническую больницу с травмами.

Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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