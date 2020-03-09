К концу недели в Орле похолодает

9 Март 2020 2020-03-09T14:21:48+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Орле на ближайшую неделю Фото: Ольга СУПОНЕВА

Если первая половина ее будет теплой, то к выходным синоптики прогнозируют заморозки и снег

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Короткая рабочая неделя встретит жителей Орла теплом. По прогнозам синоптиков первая ее половина отметится значительным плюсом на термометре, а вот к выходным похолодает вплоть до заморозка и снега.

Как сообщает Росгидрометцентр, в первый после выходных рабочий день 10 марта в Орле пасмурно и дождливо. Ночью +8, днем +14 градусов. Ветер южный, 3 м/с, давление 743 мм рт.ст.

В среду, 11 числа, вновь небо будет затянуто тучами. В ночное время термометры покажут +6, днем +10 градусов. Ветер юго-западный, 4 м/с. Дождь, давление опустится до 735 мм рт.ст.

В четверг 12 марта ночью +3 градуса, днем воздух прогреется до +9. Облачность переменная, ветер будет дуть с запада со скоростью 8 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст. Возможен небольшой дождь.

В пятницу 13 марта в темное время суток термометры покажут 5 градусов, в дневное 9 градусов выше нуля. Небо то затянуто тучами, то ясное. Ветер будет дуть с запада с немалой скоростью: 11 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм рт.ст. Дождя не ожидается.

По предварительным прогнозам, в субботу-воскресенье температура в ночное время упадет до -3 в ночное время. Возможен снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU