2020-03-09T14:02:52+03:00
Общество

Орловцам предлагали купить в интернете липовые дипломы

Интернет-ресурсы, торговавшие поддельными документами об образовании, заблокировали
Ольга СУПОНЕВА
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Орловская прокуратура потребовала заблокировать сайты, торговавшие липовыми дипломами. На интернет-ресурсах каждый желающий мог обзавестись поддельным документом об образовании.

Всего таких сайта было обнаружено сотрудниками надзорного ведомства четыре. Конечно, работали ресурсы не законно.

- Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков. К таким документам относятся и дипломы об образовании, - пояснили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

По решению суда, сайты заблокировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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