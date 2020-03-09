Орловцам предлагали купить в интернете липовые дипломы
Орловская прокуратура потребовала заблокировать сайты, торговавшие липовыми дипломами. На интернет-ресурсах каждый желающий мог обзавестись поддельным документом об образовании.
Всего таких сайта было обнаружено сотрудниками надзорного ведомства четыре. Конечно, работали ресурсы не законно.
- Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков. К таким документам относятся и дипломы об образовании, - пояснили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
По решению суда, сайты заблокировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU