В Орле выберут мисс "Ассамблея народов России"
Конкурс красоты и народных традиций в областном центре состоится впервые
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В Орле впервые выберут Мисс "Ассамблея народов России". Конкурс красоты и народных традиций состоится 15 марта.
Участие в творческом состязании примут девушки разных народностей и стран, проживающие в Орловской области. По словам организаторов, это не просто конкурс красоты в привычном понимании, это знакомство с многогранностью национальных традиций народов мира.
Поболеть за участниц можно будет ровно через неделю.
КОГДА? ГДЕ?
15 марта, 17.00
КДЦ "Металлург"
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU