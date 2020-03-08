2020-03-08T10:44:43+03:00
Звезды

В Орле выберут мисс "Ассамблея народов России"

Конкурс красоты и народных традиций в областном центре состоится впервые
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле впервые выберут Мисс "Ассамблея народов России". Конкурс красоты и народных традиций состоится 15 марта.

Участие в творческом состязании примут девушки разных народностей и стран, проживающие в Орловской области. По словам организаторов, это не просто конкурс красоты в привычном понимании, это знакомство с многогранностью национальных традиций народов мира.

Поболеть за участниц можно будет ровно через неделю.

КОГДА? ГДЕ?

15 марта, 17.00

КДЦ "Металлург"

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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