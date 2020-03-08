С Международным женским днем орловчанок поздравил Андрей Клычков
С Международным женским днем жительниц Орловской области поздравил губернатор Андрей Клычков. Он выразил представительницам прекрасного пола слова признания и благодарности.
- Продолжая славные традиции, сегодня орловские женщины достойно трудятся во всех отраслях социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, добиваются успехов в бизнесе, на руководящей работе. Демонстрируя пример профессионального, ответственного отношения к делу, вы берете на себя основную заботу о воспитании подрастающего поколения, поддержке пожилых людей, укреплении семьи, ведете большую общественную деятельность, способствуя решению многих жизненно важных для орловцев вопросов. Все это заслуживает искреннего признания, глубокого уважения и самых теплых слов благодарности, - отметил глава региона.
Губернатор пожелал орловчанкам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Уюта, тепла и достатка в ваших домах. Жизненных сил и энергии, реализации всех намеченных планов и прекрасного настроения.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU