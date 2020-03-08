2020-03-08T10:35:14+03:00
Общество

С Международным женским днем орловчанок поздравил Андрей Клычков

Глава региона выразил представительницам прекрасного пола слова признания и благодарности
Ольга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков поздравил женщин региона с 8 мартаАндрей Клычков поздравил женщин региона с 8 марта
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С Международным женским днем жительниц Орловской области поздравил губернатор Андрей Клычков. Он выразил представительницам прекрасного пола слова признания и благодарности.

- Продолжая славные традиции, сегодня орловские женщины достойно трудятся во всех отраслях социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, добиваются успехов в бизнесе, на руководящей работе. Демонстрируя пример профессионального, ответственного отношения к делу, вы берете на себя основную заботу о воспитании подрастающего поколения, поддержке пожилых людей, укреплении семьи, ведете большую общественную деятельность, способствуя решению многих жизненно важных для орловцев вопросов. Все это заслуживает искреннего признания, глубокого уважения и самых теплых слов благодарности, - отметил глава региона.

Губернатор пожелал орловчанкам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Уюта, тепла и достатка в ваших домах. Жизненных сил и энергии, реализации всех намеченных планов и прекрасного настроения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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