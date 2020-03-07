2020-03-07T11:07:50+03:00
Общество

В Орле многодетных мам с 8 марта поздравили полицейские

Сотрудники ПДН вручили женщинам букеты и напомнили о правилах безопасности
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орловской области многодетные мамы получили поздравления с 8 марта от полицейских. Сотрудники ПДН вручили женщинам цветы и напомнили о соблюдении правил личной безопасности.

Сюрприз от правоохранителей ждал орловчанок в рамках Всероссийской акции МВД "Восьмое марта в каждый дом". Заветные тюльпаны уже получили автоледи - от сотрудников ГИБДД, вручили подарки "своим" женщинам участковые, сюрпризы ждали посетительниц Управления по вопросам миграции.

- На этот раз сотрудники отделения ПДН ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу поздравили с приближающимся весенним праздником многодетных матерей. Полицейские адресовал женщинам добрые слова поздравлений и напомнил о соблюдении правил личной безопасности. Орловчанки, в свою очередь, поблагодарили сотрудников ПДН за поздравления, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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