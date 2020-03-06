2020-03-06T17:29:55+03:00
Общество

Праздничные выходные в Орле выдадутся дождливыми

Читайте подробный прогноз погоды с 7 по 9 марта
Наталья Меркулова
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Праздничные выходные в Орле выдадутся дождливымиПраздничные выходные в Орле выдадутся дождливымиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам Росгирометцентра, праздничные выходные в Орле выдадутся дождливыми, но теплыми.

В субботу, 7 марта, столбики термометром покажут днем +12 градусов выше нуля. Вероятность осадков 56%. Ветер южный будет дуть со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 741 мм рт.ст.

На праздник, 8 марта, вероятность дождя увеличится до 91%. Температура воздуха около +12 градусов, ветер будет достигать 4 м/с, а атмосферное давление подрастет до 744 мм рт.ст.

В понедельник ветер стихнет, а атмосферное давление вновь упадет до 741 мм рт.ст. Температура днем +11°С. По прогнозам синоптиков, вероятность дождя в этот день 67%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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