Праздничные выходные в Орле выдадутся дождливыми
По прогнозам Росгирометцентра, праздничные выходные в Орле выдадутся дождливыми, но теплыми.
В субботу, 7 марта, столбики термометром покажут днем +12 градусов выше нуля. Вероятность осадков 56%. Ветер южный будет дуть со скоростью 5 м/с. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 741 мм рт.ст.
На праздник, 8 марта, вероятность дождя увеличится до 91%. Температура воздуха около +12 градусов, ветер будет достигать 4 м/с, а атмосферное давление подрастет до 744 мм рт.ст.
В понедельник ветер стихнет, а атмосферное давление вновь упадет до 741 мм рт.ст. Температура днем +11°С. По прогнозам синоптиков, вероятность дождя в этот день 67%.
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ИСТОЧНИК KP.RU