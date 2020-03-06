В ДТП на Наугорке в Орле пострадали два человека

6 Март 2020 2020-03-06T17:11:46+03:00

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Сегодня, 6 марта, на Наугорском шоссе столкнулись «Лада Гранта» и «Фольксваген Гольф». Происшествие случилось в 7.40.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, водитель отечественной легковушки 41-летний ехал по улице Цветаева и при повороте на Наугорку врезался в иномарку.

- В результате ДТП водитель «Лады» и пассажир автомобиля «Фольксваген» получили телесные повреждения, - пояснили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU