В ДТП на Наугорке в Орле пострадали два человека
Сегодня, 6 марта, на Наугорском шоссе столкнулись «Лада Гранта» и «Фольксваген Гольф». Происшествие случилось в 7.40.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, водитель отечественной легковушки 41-летний ехал по улице Цветаева и при повороте на Наугорку врезался в иномарку.
- В результате ДТП водитель «Лады» и пассажир автомобиля «Фольксваген» получили телесные повреждения, - пояснили «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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