2020-03-06T15:15:08+03:00
Звезды

В Орле выберут лучшего работника культуры-2020

Претендентов на победу будут оценивать по творческой активности и эффективности работы
Наталья Меркулова
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В Орле выберут лучшего работника культуры-2020В Орле выберут лучшего работника культуры-2020Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 6 марта, в Орле стартовал ежегодный городской конкурс среди работников культуры. Организаторы ждут заявок от профессионалов со стажем не менее трех лет.

Жюри конкурса оценит конкурсантов по результативности и эффективности - достижениям воспитанников, творческой активности, личным победам, наличию авторских проектов и выступлениям на конференциях.

Сроки подачи заявок на участие ограничен, желающие заявить о себе должны успеть прислать портфолио с 6 по 15 марта в управление культуры администрации по адресу ул. Пролетарская гора, 1 ( кабинет № 517).

- Победители и призеры получат свои награды в администрации Орла 25 марта на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского Дня работников культуры, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Подробности можно уточнить по телефону: 76-47-54 (управление культуры администрации Орла).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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