2020-03-06T14:40:23+03:00
Общество

В Орле в Маслозаводском переулке подключили 19 фонарей

Освещение восстановили после прошлогодней аварии
Наталья Меркулова
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В Орле на Маслозаводском переулке подключили 19 фонарейВ Орле на Маслозаводском переулке подключили 19 фонарейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера вечером, 5 марта, в переулке Маслозаводском в Орле закончили восстановление уличного освещения. Год назад здесь случилась авария, были сбиты две опоры электропередачи и дорога погрузилась в темноту в ночное время.

В среду во время еженедельного объезда города глава городской администрации Орла Александр Муромский проинспектировал ход работ. Напомним, одновременно с установкой опор шел ямочный ремонт дороги.

- На сегодняшний день все 19 фонарей работают, – рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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