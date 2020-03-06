В Орле в Маслозаводском переулке подключили 19 фонарей
Вчера вечером, 5 марта, в переулке Маслозаводском в Орле закончили восстановление уличного освещения. Год назад здесь случилась авария, были сбиты две опоры электропередачи и дорога погрузилась в темноту в ночное время.
В среду во время еженедельного объезда города глава городской администрации Орла Александр Муромский проинспектировал ход работ. Напомним, одновременно с установкой опор шел ямочный ремонт дороги.
- На сегодняшний день все 19 фонарей работают, – рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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