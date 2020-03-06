6 Март 2020 2020-03-06T12:37:54+03:00

В Орле водителя-наркомана отправят за решетку на 1 год Фото: Архив "КП"

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В Орле водителя-наркомана отправят за решетку на 1 год. За катание по городу «под дурманом» он отправится исправительную колонию строгого режима.

Сотрудники ГИБДД остановили на улице Пушкина автомобиль «Хонда Цивик», водитель которого вел себя подозрительно, 7 января 2019 года. Во время освидетельствования выяснилось – мужчина употреблял наркотики.

Позже было установлено, что нарушитель – это ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности (в том числе в Москве) житель Свердловского района.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о проведении разбирательства в особом порядке. Суд признал его виновным и назначил ему 1 год лишения свободы с запретом управлять транспортом на 3 года, – рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU