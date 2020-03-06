6 Март 2020 2020-03-06T12:10:58+03:00

В Орловской области пал сухой травы охватил площадь более одного гектара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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С наступлением весны в Орловской области вновь участились случаи сжигания сухой травы. За прошедшие дни пожарные шесть раз выезжали на тушение горящей растительности.

Очаги возгорания были обнаружены в областном центре, Орловском и Новосильском районах. Общая их площадь составила более одного гектара.

- В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, считая, что это только на пользу. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородному слою почвы необходимо минимум семь лет на восстановление, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Поджог травы грозит штрафом от 2 тысяч рублей для физических лиц до 30 тысяч рублей для предпринимателей. Для юридических лиц эта сумма может увеличиться до 200 тысяч рублей или даже 400, если нарушение законно произошло в условиях особого противопожарного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU