Сегодня орловчанок приглашают на праздничный концерт

6 Март 2020 2020-03-06T11:54:57+03:00

6 марта орловчанок приглашают на праздничный концерт в ОГЦК Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Послушать красивую музыку и увидеть яркие творческие номера можно будет в Городском центре культуры

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Сегодня, 6 марта, в Орловском городском центре культуры пройдет праздничный концерт «Нас друг для друга создал бог!». Послушать красивую музыку и увидеть яркие творческие номера приглашают всех желающих.

Особое внимание в этот день уделят жительницам Заводского района города. Самым активным участницам общественного самоуправления вручат памятные подарки и грамоты вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

Вход свободный. Справки по телефону: (4862) 72-21-95 или 72-35-76.

КОГДА? ГДЕ?

6 марта, 17.00

Комсомольская ул., 261а

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ИСТОЧНИК KP.RU