Сегодня орловчанок приглашают на праздничный концерт
Сегодня, 6 марта, в Орловском городском центре культуры пройдет праздничный концерт «Нас друг для друга создал бог!». Послушать красивую музыку и увидеть яркие творческие номера приглашают всех желающих.
Особое внимание в этот день уделят жительницам Заводского района города. Самым активным участницам общественного самоуправления вручат памятные подарки и грамоты вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.
Вход свободный. Справки по телефону: (4862) 72-21-95 или 72-35-76.
КОГДА? ГДЕ?
6 марта, 17.00
Комсомольская ул., 261а
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ИСТОЧНИК KP.RU