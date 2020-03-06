6 Март 2020 2020-03-06T11:32:17+03:00

В Орловской области утвердили порядок возврата денег за капремонт в аварийных домах Фото: Архив "КП"

Собственники квартир могут направить средства на снос или реконструкцию, а остаток поделить

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3 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал Постановление регионального Правительства №112 «О Порядке возврата средств фонда капитального ремонта собственникам помещений регоператором».

Прежде всего, распоряжение касается тех, кто живет в домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции (2 частью 174 статьи Жилищного кодекса).

Как гласит Постановление, средства фонда капремонта собственники таких жилых домов могут перенаправить средства на снос или реконструкцию.

- В случае сноса многоквартирного дома средства фонда капитального ремонта (за вычетом уже израсходованных) распределяются между собственниками квартир пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт, - говорится в Постановлении №112 Правительства Орловской области от 3 марта 2020 года.

Для возвращения денег собственники должны обратиться с заявлением в фонд капремонта. Решение по каждому отдельному случают будет принято в течение 30 дней.

Подробную информацию по этому вопросу можно узнать по телефону 8 (4862) 54-15-25 или в офисе регионального фонда по адресу ул. Московская, д. 159 (4 этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU