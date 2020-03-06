В Орле состоится встреча с известным актером Сергеем Дьячковским
На следующей неделе в Орле состоится встреча с актером театра и кино Сергеем Дьячковским. Многим он известен по сериалу «Кремлевские курсанты» и спектаклю «Аристократы поневоле», который он поставил на сцене Орловского академического театра им. Тургенева.
Напомним, актер служит в столичном театре «Ленком». Он работал в спектаклях, которые ставил Марк Захаров. Играл на одной сцене с такими известными актерами как Инна Чурикова, Геннадий Хазанов, Александра Захарова, Виктор Раков, Анна Большова, Иван Агапов, Александр Лазарев (младший).
- В настоящее время на сцене орловского театра Сергей Дьячковский воплощает свой новый режиссерский замысел. Каждый желающий может прийти на творческую встречу и приоткрыть завесу тайны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
КОГДА? ГДЕ?
11 марта, в 14.30
Областная библиотека им. Бунина
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ИСТОЧНИК KP.RU