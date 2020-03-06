В Орле выбрали «Золушку Единой Страны»
Вчера, 5 марта, Фундаментальной библиотеке ОГУ в Орле прошел финал II Регионального конкурса красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Золушка Единой Страны». За почетное звание поборолись семь участниц.
Чтобы покорить жюри девушки проявили свои таланты в четырех испытаниях – «визитке», творческом и кулинарном конкурсе, а также рассказать, о том, что такое счастье.
Не обошлось без танцев, театральных инсценировок, музыки и рукоделия. Выбирать между участницами жюри было не просто, каждая была достояна короны.
После коллективного обсуждения и дискуссии первое место было решено дать Аните Москальчук. С этим событием ее поздравили любимый муж и мама, а верный друг - собака-поводырь Эшли вообще не отходила ни шаг от своей хозяйки.
Другие красавицы тоже получили свою минуту славы, букеты цветов и памятные подарки.
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ИСТОЧНИК KP.RU