2020-03-06T10:26:27+03:00
Общество

В Орле выбрали «Золушку Единой Страны»

Девушки с инвалидностью показали свои творческие и кулинарные способности
Наталья Меркулова
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В Орле выбрали «Золушка Единой Страны». Фото: Департамент социальной защиты Орловской областиВ Орле выбрали «Золушка Единой Страны». Фото: Департамент социальной защиты Орловской области
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Вчера, 5 марта, Фундаментальной библиотеке ОГУ в Орле прошел финал II Регионального конкурса красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Золушка Единой Страны». За почетное звание поборолись семь участниц.

Чтобы покорить жюри девушки проявили свои таланты в четырех испытаниях – «визитке», творческом и кулинарном конкурсе, а также рассказать, о том, что такое счастье.

Не обошлось без танцев, театральных инсценировок, музыки и рукоделия. Выбирать между участницами жюри было не просто, каждая была достояна короны.

После коллективного обсуждения и дискуссии первое место было решено дать Аните Москальчук. С этим событием ее поздравили любимый муж и мама, а верный друг - собака-поводырь Эшли вообще не отходила ни шаг от своей хозяйки.

Другие красавицы тоже получили свою минуту славы, букеты цветов и памятные подарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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