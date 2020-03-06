В Орловской области «Жигули» протаранил грузовик
Вчера, 5 марта, в Верховском районе на автодороге «Ливны-Русский Брод-Верховье» произошло смертельное ДТП. Инцидент случился около 19.25 вечера.
Грузовой автомобиль «Нефаз» остановился на ремонт в районе 23 км. В это время в него сзади врезалась отечественная легковушка «Жигули». Авто сильно смяло.
На место происшествие выехали сотрудники регионального МЧС, Госавтоинспекция и медики. Спасти 62-летнего водителя «Жигули» не удалось, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
- Пассажир автомобиля «Нефаз», который ремонтировал машину, также получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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