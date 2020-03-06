Огнедышащий дракон и мышка-пожарный: в Орле подвели итоги творческого конкурса МЧС

6 Март 2020 2020-03-06T09:27:21+03:00

в Орле региональное МЧС и "Спасарики" подвели итоги творческого конкурса. Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Юные мастера и их наставники удивили жюри своей оригинальностью и фантазией

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Вчера, 5 марта, в орловской библиотеке Бунина прошло подведение итогов областного детского конкурса «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». Сотрудники регионального главка МЧС и их юные помощники «Спасарики» выбрали самые оригинальные и запоминающиеся работы.

На конкурсе были представлены огнедышащие драконы, мышки-спасатели, пожарные и целые сюжеты про МЧС. Всего более 450 работ ребят от 7 до 18 лет.

Всего в конкурсе приняли участие более 450 работ ребят от 7 до 18 летФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Чтобы выбрать победителей жюри работало более двух часов. Самыми яркими и красочными признали творчество детей из Орла, Ливен, Мценска, Мценского, Колпнянского, Сосковского, Должанского, Шаблыкинского, Глазуновского и Урицкого районов.

Торжественное награждение победителей пройдет в апреле. Сейчас же каждый желающий может увидеть работы участников конкурса в библиотеке.

Юные мастера и их наставники удивили жюри своей оригинальностью и фантазиейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Цель конкурса - обучение детей мерам безопасности, их профессиональная ориентация и пропаганда пожарно-технических знаний среди подрастающего поколения, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU