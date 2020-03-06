Огнедышащий дракон и мышка-пожарный: в Орле подвели итоги творческого конкурса МЧС
Вчера, 5 марта, в орловской библиотеке Бунина прошло подведение итогов областного детского конкурса «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». Сотрудники регионального главка МЧС и их юные помощники «Спасарики» выбрали самые оригинальные и запоминающиеся работы.
На конкурсе были представлены огнедышащие драконы, мышки-спасатели, пожарные и целые сюжеты про МЧС. Всего более 450 работ ребят от 7 до 18 лет.
Всего в конкурсе приняли участие более 450 работ ребят от 7 до 18 летФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Чтобы выбрать победителей жюри работало более двух часов. Самыми яркими и красочными признали творчество детей из Орла, Ливен, Мценска, Мценского, Колпнянского, Сосковского, Должанского, Шаблыкинского, Глазуновского и Урицкого районов.
Торжественное награждение победителей пройдет в апреле. Сейчас же каждый желающий может увидеть работы участников конкурса в библиотеке.
Юные мастера и их наставники удивили жюри своей оригинальностью и фантазиейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Цель конкурса - обучение детей мерам безопасности, их профессиональная ориентация и пропаганда пожарно-технических знаний среди подрастающего поколения, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU