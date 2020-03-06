2020-03-06T08:31:30+03:00
Общество

Орловчанкам посвятили праздничный концерт в театре

Прекрасным дамам дарили цветы и музыку
Наталья Меркулова
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Орловчанкам посвятили праздничный концерт в театре. Фото пресс-службы губернатора Орловской областиОрловчанкам посвятили праздничный концерт в театре. Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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Вчера, 5 марта, в Орловском академическом театре им. Тургенева жительниц нашего региона ждал большой праздничный концерт. В честь женщин, посвятивших себя труду в различных общественных сферах, на сцене звучали поздравления и музыка.

Одним из первых обратился к виновницам торжества глава Орловской области Андрей Клычков, поблагодарив каждую за воспитание подрастающего поколения, сохранение духовных ценностей и милосердие.

Женщины в этот день получили заслуженные награды и весенние цветы. Фото: пресс-служба облсовета

Женщины в этот день получили заслуженные награды и весенние цветы. Фото: пресс-служба облсовета

- Вся наша работа и дальше будет направлена защиту интересов семьи, поддержку институтов материнства и детства, - добавил губернатор.

Затем с танцевальными и музыкальными номерами на сцене выступили лучшие творческие коллективы региона.

Праздничный концерт в часть женщин прошел в ОГАТ им. Тургенева. Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Праздничный концерт в часть женщин прошел в ОГАТ им. Тургенева. Фото пресс-службы губернатора Орловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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