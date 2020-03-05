Два человека погибли в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"

5 Март 2020 2020-03-05T21:14:18+03:00

Двое погибли, еще один человек в больнице Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Сегодня вечером, 5 марта, на трассе Орел-Тамбов случилось трагическое ДТП, стоившее жизни двоим людям. Отечественная легковушка "ВАЗ" столкнулась с большегрузом.

Авария произошла в начале восьмого. Пока что известна предварительная информация о происшествии.

- Н а 30 км автодороги "Орел-Тамбов" произошло столкновение автомобилей "ВАЗ 2112" и большегруза "Вольво". В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще одна пассажирка автомобиля "ВАЗ" получила телесные повреждения и госпитализирована в Змиевскую ЦРБ, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте работали спасатели, врачи, сотрудники ГИБДД. Последним еще предстоит установить все обстоятельства смертельного ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU