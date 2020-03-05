Орловец устроил дебош в супермаркете
В Орле росгвардейцы задержали горожанина, устроившего дебош в супермаркете. Орловец обматерил посетителей и персонал и разбросал продукты по торговому залу.
Инцидент случился сегодня около пяти часов вечера в Заводском районе. Продавцы магазина, расположенного по улице Гагарина, нажали тревожную кнопку.
- Один из посетителей длительное время выкрикивал нецензурные выражения в адрес окружающих. Требование покинуть помещение мужчина не выполнил и продолжил оскорблять персонал. К моменту прибытия наряда Росгвардии хулиган начал сбрасывать товар с полок магазина, пытаясь нанести материальный ущерб торговому заведению, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.
Дебошира вывели из магазина. Теперь с ним будут разбираться полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU