2020-03-05T18:20:41+03:00
Происшествия

Орловец устроил дебош в супермаркете

Обматерил посетителей и разбросал товар
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле росгвардейцы задержали горожанина, устроившего дебош в супермаркете. Орловец обматерил посетителей и персонал и разбросал продукты по торговому залу.

Инцидент случился сегодня около пяти часов вечера в Заводском районе. Продавцы магазина, расположенного по улице Гагарина, нажали тревожную кнопку.

- Один из посетителей длительное время выкрикивал нецензурные выражения в адрес окружающих. Требование покинуть помещение мужчина не выполнил и продолжил оскорблять персонал. К моменту прибытия наряда Росгвардии хулиган начал сбрасывать товар с полок магазина, пытаясь нанести материальный ущерб торговому заведению, - рассказала "Комсомолке" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Дебошира вывели из магазина. Теперь с ним будут разбираться полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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