В Орел приехал представитель главы Чеченской Республики Амир Байсаев
Сегодня, 5 марта, полномочный представитель главы Чеченской Республики Амир Байсаев встретился с руководством администрации города Орла.
Как сообщает пресс-служба мэрии, гость планирует задержаться надолго, чтобы понимать, на какие направления стоит обратить особое внимание и какие вопросы скорректировать.
Амир Байсаев уже предложил организовать Дни чеченской культуры и высадить аллею в память о чеченцах, которые сражались за Орловщину в годы Великой Отечественной войны.
- Орловская область — пример толерантного региона. В отличие от более крупных субъектов России, здесь представители конфессий относятся друг к другу с уважением, избегают конфликтов, - пояснил представитель главы Чеченской Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU