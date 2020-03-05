В Орел приехал представитель главы Чеченской Республики Амир Байсаев

5 Март 2020 2020-03-05T16:03:06+03:00

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Сегодня, 5 марта, полномочный представитель главы Чеченской Республики Амир Байсаев встретился с руководством администрации города Орла.

Как сообщает пресс-служба мэрии, гость планирует задержаться надолго, чтобы понимать, на какие направления стоит обратить особое внимание и какие вопросы скорректировать.

Амир Байсаев уже предложил организовать Дни чеченской культуры и высадить аллею в память о чеченцах, которые сражались за Орловщину в годы Великой Отечественной войны.

- Орловская область — пример толерантного региона. В отличие от более крупных субъектов России, здесь представители конфессий относятся друг к другу с уважением, избегают конфликтов, - пояснил представитель главы Чеченской Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU