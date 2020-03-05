В Орле общежитии нашли 200 студентов-иностранцев без документов
Сегодня, 5 марта, в Орле росгвардейцы и оперативники ФСБ устроили рейд в одном из общежитий города. Результат превзошел ожидания, силовикам пришлось привлекать дополнительный транспорт, чтобы вывезти из них студентов-иностранцев без документов.
Как оказалось, их немало - более 200 человек. По сообщения пресс-службы Управления Росгвардии Орловской области, многие студенты-мигранты не придерживаются режима проживания. Сейчас нарушителей уже доставили в миграционную службу для дальнейшего разбирательства.
- Данное мероприятие было направлено на выявление административных правонарушений или преступлений в сфере миграции иностранными студентами, - поясняет Наталья Балашова, начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU