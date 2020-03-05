Орловчанкам расскажут о сказкотерапии и женском здоровье

5 Март 2020 2020-03-05T15:18:26+03:00

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В грядущее воскресенье проект «Свежая лекция» приглашает орловчанок на разговор о самом сакральном – о женском здоровье и секретах хорошего самочувствия. Участницам встречи помогут определить свой психологический архетип и поднимут настроение.

В роли спикера выступит Ольга Ледовская, практикующий сказкотерапевт Международного института сказкотерапии. Она расскажет, какое влияние на женское здоровье и характер имеют архетипы Возлюбленной, Матери и Хранительницы.

- Сказка - это не просто красиво придуманная история. Это мудрость старших поколений. Елена прекрасная, Василиса Премудрая, Царевна-Лягушка, Баба Яга или Мачеха - эти и другие роли живут в каждой из нас. Через сказкотерапию мы можем научиться понимать свою глубинную природу, - говорят организаторы.

Участие в лекции бесплатное.

КОГДА? ГДЕ?

8 марта, 13:00

Лаборатория Социального Развития (ул.Ленина, 1 - типография "Труд", 4 этаж)

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ИСТОЧНИК KP.RU