5 Март 2020 2020-03-05T14:57:04+03:00

Девочка-подросток ушла из дома и сутки не выходила на связь с родными

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Пропавшую в Орле школьницу нашли. Напомним, девочка-подросток ушла из дома и не вернулась 4 марта. К поискам подключились волонтеры и просто неравнодушные люди.

Если у вас кто-то потерялся или пропал, члены организации "Поиск пропавших детей Орел" рекомендуют не терять время и обратиться за помощью. Главное, как можно подробнее описать внешность, особые приметы и в чем был одет человек.

- Вы можете сообщить о происшествии по телефонам: 02, 102 (с сотового) – полиция или в дежурную часть нашей организации 8 (4862) 22-23-01, - обращаются к жителям региона волонтеры.

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по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

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ИСТОЧНИК KP.RU