Пропавшую в Орле школьницу нашли
Пропавшую в Орле школьницу нашли. Напомним, девочка-подросток ушла из дома и не вернулась 4 марта. К поискам подключились волонтеры и просто неравнодушные люди.
Если у вас кто-то потерялся или пропал, члены организации "Поиск пропавших детей Орел" рекомендуют не терять время и обратиться за помощью. Главное, как можно подробнее описать внешность, особые приметы и в чем был одет человек.
- Вы можете сообщить о происшествии по телефонам: 02, 102 (с сотового) – полиция или в дежурную часть нашей организации 8 (4862) 22-23-01, - обращаются к жителям региона волонтеры.
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ИСТОЧНИК KP.RU