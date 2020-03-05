В Орле возбудили уголовное дело против экс-сотрудницы прокуратуры
В Орле экс- прокурор региональной прокуратуры сама стала фигурантом уголовного дела. Женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2019 года, она брала у знакомых в долг более 5 миллионов рублей, заранее зная, что не сможет их вернуть.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU