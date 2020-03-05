В Орле пройдет «Зеленый марафон»
Орел вновь примет участие во Всероссийской спортивной акции «Зеленый марафон». Состоится событие уже в 10 раз и на этот раз будет посвящено 75-й годовщине Победы.
Большой забег пройдет в 75 городах нашей страны 20 июня. Именно в этот день в 1945 году из Берлина в Москву доставили Знамя Победы, которое до этого развивалось над Рейхстагом.
Участником марафона может стать каждый, независимо от уровня спортивной подготовки. Для себя можно будет подобраться комфортную дистанцию в зависимости от силы и выносливости – от символических 4,2 км до 21 км.
- Найдут чем заняться и болельщики. В прошлом году на площади Ленина для них организовывали развлечения и различные мастер-класс. Начинайте готовиться к «Зеленому марафону» уже сейчас! – обращается администрация Орла к горожанам.
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ИСТОЧНИК KP.RU