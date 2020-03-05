В Орловской области назвали самый эффективный район по реализации нацпроектов
Сегодня, 5 марта, в областной администрации подвели итоги Второго регионального конкурса «Лучший проект года». О свои достижения заявили сразу 28 учреждений и органов местного самоуправления.
Самым эффективным среди районов жюри признало - Ливенский. Именно здесь, по мнению делового сообщества и областных властей, лучше всех реализуют социально-значимые проекты. В 2019 году в рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда» район разработал и воплотил в жизнь 8 муниципальных программ.
- Данные практики направлены на развитие допобразования, обновление спортивных залов и площадок в школах, благоустройство общественных территорий и проведение реконструкции сельского ДК, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
При этом самым продуктивным в регионе проектом признали «Формирование комфортной городской среды». Именно он лежит в основе благоустройства территорий во всех районах области.
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ИСТОЧНИК KP.RU