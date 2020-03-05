2020-03-05T13:58:29+03:00
Общество

В Орловской области назвали самый эффективный район по реализации нацпроектов

Региональные власти подвели итоги конкурса и наградили победителей
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 марта, в областной администрации подвели итоги Второго регионального конкурса «Лучший проект года». О свои достижения заявили сразу 28 учреждений и органов местного самоуправления.

Самым эффективным среди районов жюри признало - Ливенский. Именно здесь, по мнению делового сообщества и областных властей, лучше всех реализуют социально-значимые проекты. В 2019 году в рамках национальных проектов «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда» район разработал и воплотил в жизнь 8 муниципальных программ.

- Данные практики направлены на развитие допобразования, обновление спортивных залов и площадок в школах, благоустройство общественных территорий и проведение реконструкции сельского ДК, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

При этом самым продуктивным в регионе проектом признали «Формирование комфортной городской среды». Именно он лежит в основе благоустройства территорий во всех районах области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле общежитии нашли 200 студентов-иностранцев без документов
Орловчанкам расскажут о сказкотерапии и женском здоровье
Пропавшую в Орле школьницу нашли
В Орле возбудили уголовное дело против экс-сотрудницы прокуратуры
В Орле пройдет «Зеленый марафон»
В Орловской области назвали самый эффективный район по реализации нацпроектов
В Орле полицейские задержали парня, сделавшего 50 тайников с «синтетикой»
Дело о мошенничестве экс-директора «Орелгортеплоэнерго» рассмотрят в суде
Уже на этой неделе орловцы услышат рок-хиты в исполнении "Hard Rock Orchestra!"
В медучреждениях Орла установят камеры видеонаблюдения
До 1 сентября в Орле планируется отремонтировать 65 дворов
В Орле школьница ушла из дома и не вернулась
До конца марта на Металлургов в Орле перекрыли движение
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
В Орел попытались ввести бревна сосны из карантинной зоны
Социальный проездной в Орловской вновь области станет безлимитным
Администрацию Орла попросили сделать остановочные павильоны в Зареченском
Почти 28 тысяч маленьких орловцев смогут побывать в детских лагерях
Орловцев приглашают на бесплатный мастер-класс «Навыки спикера»
Орловские участковые поздравили женщин своих домов с праздником
В Орловском Полесье сняли полет диких гусей на квадрокоптер
Орловцам рассказали, как вывести банковскую карту из стоп-листа перевозчиков
В Маслозаводском переулке Орла начали ямочный ремонт и установку освещения
Орловцы пожаловались Александру Муромскому на перекрытие дороги на Высоковольтной