5 Март 2020 2020-03-05T13:31:17+03:00

В Орле полицейские задержали парня, сделавшего 50 тайников с «синтетикой». Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Молодой человек орудовал на территории Железнодорожного района

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В Орле полицейские задержали молодого человека, который делал «закладки» в Железнодорожном районе города. Розничного сбытчик попался на месте преступления с очередной порцией наркотиков.

Оперативники ОКОН УМВД России получили информацию с указанием адреса, где был замечен подозрительный парень, и выехали на место. В итоге при нем нашли и изъяли более 50 пакетиков неизвестным средством.

Позже специалисты Экспертно-криминалистического центра подтвердили – это синтетический наркотик весом более 34 граммов. Изъятые разовые дозы предназначались для розничных «потребителей».

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант задержан. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU