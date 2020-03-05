В Орле полицейские задержали парня, сделавшего 50 тайников с «синтетикой»
В Орле полицейские задержали молодого человека, который делал «закладки» в Железнодорожном районе города. Розничного сбытчик попался на месте преступления с очередной порцией наркотиков.
Оперативники ОКОН УМВД России получили информацию с указанием адреса, где был замечен подозрительный парень, и выехали на место. В итоге при нем нашли и изъяли более 50 пакетиков неизвестным средством.
Позже специалисты Экспертно-криминалистического центра подтвердили – это синтетический наркотик весом более 34 граммов. Изъятые разовые дозы предназначались для розничных «потребителей».
- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурант задержан. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU