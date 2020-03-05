Дело о мошенничестве экс-директора «Орелгортеплоэнерго» рассмотрят в суде
Следственный комитет РФ по Орловской области закончил расследование уголовного дела экс-директора «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева. Бывшего руководителя предприятия обвиняют в оформлении липовых командировок на 4,5 миллиона рублей.
Из материалов следствия известно, что с февраля 2016-го по сентябрь 2017 года Дорофеев регулярно ездил по личным вопросам в Санкт-Петербург и Москву. При этом он оформлял свои путешествия как служебные командировки.
- На счет обвиняемого перечислялись деньги для компенсации командировочных расходов. Ими он распоряжался по своему усмотрению. В результате предприятию нанесен ущерб более 4,5 миллионов рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
Сейчас уголовное дело по статье «Мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU