Дело о мошенничестве экс-директора «Орелгортеплоэнерго» рассмотрят в суде

5 Март 2020 2020-03-05T13:10:23+03:00

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Следственный комитет РФ по Орловской области закончил расследование уголовного дела экс-директора «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева. Бывшего руководителя предприятия обвиняют в оформлении липовых командировок на 4,5 миллиона рублей.

Из материалов следствия известно, что с февраля 2016-го по сентябрь 2017 года Дорофеев регулярно ездил по личным вопросам в Санкт-Петербург и Москву. При этом он оформлял свои путешествия как служебные командировки.

- На счет обвиняемого перечислялись деньги для компенсации командировочных расходов. Ими он распоряжался по своему усмотрению. В результате предприятию нанесен ущерб более 4,5 миллионов рублей, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Сейчас уголовное дело по статье «Мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU