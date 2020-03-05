Уже на этой неделе орловцы услышат рок-хиты в исполнении "Hard Rock Orchestra!"
Эта неделя завершится в Орле необычным концертом.В праздничный день 8 марта лучшие хиты мирового рока представит "Hard Rock Orchestra!"
Музыканты московского оркестра сыграют на орловской сцене хиты культовых рок-команд. В этот вечер прозвучат композиции групп Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin,Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и других! Начав на старте 2019 года как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле.
- Hard Rock Orchestra – это не только совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов рока, но и уникальный по своему составу коллектив. Все участники настоящие мультиинструменталисты. Дирижер играет на трубе и фортепиано? Не вопрос! Кларнетист превратился в саксофониста? Без проблем! Барабанщик берет в руки флейту? И такое возможно! - говорят организаторы музыкального события.
Если вы думаете, куда сходить в Орле 8 марта, - концерт станет прекрасным вариантом времяпрепровождения.
КОГДА? ГДЕ?
8 марта, 19.00
Кромское ш-се, 4
Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн здесь.
(12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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