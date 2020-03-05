2020-03-05T12:48:18+03:00
Звезды

Уже на этой неделе орловцы услышат рок-хиты в исполнении "Hard Rock Orchestra!"

Культовые композиции мирового рока прозвучат 8 марта
Ольга СУПОНЕВА
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Эта неделя завершится в Орле необычным концертом.В праздничный день 8 марта лучшие хиты мирового рока представит "Hard Rock Orchestra!"

Музыканты московского оркестра сыграют на орловской сцене хиты культовых рок-команд. В этот вечер прозвучат композиции групп Bon Jovi, Iron Maiden, Queen, Led Zeppelin,Linkin Park, Muse, Nirvana, Rammstein, System of a Down, The Offspring, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses и других! Начав на старте 2019 года как струнный оркестр, ребята уже четырежды выступили с аншлагами в Кремле.

- Hard Rock Orchestra – это не только совершенно новый взгляд на исполнение мировых хитов рока, но и уникальный по своему составу коллектив. Все участники настоящие мультиинструменталисты. Дирижер играет на трубе и фортепиано? Не вопрос! Кларнетист превратился в саксофониста? Без проблем! Барабанщик берет в руки флейту? И такое возможно! - говорят организаторы музыкального события.

Если вы думаете, куда сходить в Орле 8 марта, - концерт станет прекрасным вариантом времяпрепровождения.

КОГДА? ГДЕ?

8 марта, 19.00

Кромское ш-се, 4

Билеты можно приобрести в кассах города, а также онлайн здесь.

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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