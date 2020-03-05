В медучреждениях Орла установят камеры видеонаблюдения

5 Март 2020 2020-03-05T12:30:35+03:00

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В медицинских учреждения Орла в скором времени появятся камеры видеонаблюдения. Об этом сообщи глава региона Андрей Клычков.

Речь об установке камер в больницах и поликлиника зашла во время прямого эфира губернатора Андрея Клычкова на канале "Первый областной". Глава региона сообщил, что таким образом власти надеются взять под контроль ситуацию с очередями и в дальнейшем разрешить ее. При этом Андрей Евгеньевич отметил, что у него будет доступ к видеотрансляции.

Напомним, на днях глава региона нагрянул без предупреждения в поликлиники №3 и больницы Боткина, где сейчас ведется ремонт. В обеих губернатор застал немалые очереди, пациенты пожаловались на то, что приходится простаивать подолгу в ожидании.

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ИСТОЧНИК KP.RU