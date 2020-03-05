До 1 сентября в Орле планируется отремонтировать 65 дворов

5 Март 2020 2020-03-05T11:55:45+03:00

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На будущей неделе станет известно какие фирмы будут ремонтировать дворы в Орле в этом году. Победителей торгов назовут в срок 10-13 марта.

Всего в 2020 году в порядок планируется привести 65 дворовых территорий. Ремонт проведут в рамках программы "Формирование современной городской среды". Контракты заключат до 1 апреля, а до 1 сентября подрядчик должны будут сдать работу. Кстати по планам, должны уделить внимание и тем территориям, где недавно прошел ремонт, но вскрылись какие-то недочеты.

- Александр Муромский поставил задачу обследовать дворы, которые ремонтировались в предыдущие четыре года, и в случае, если обнаружатся дефекты, привлечь подрядчиков к их устранению, - отметили в пресс-службе Администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU