В Орле школьница ушла из дома и не вернулась
В Орле объявлен поиск пропавшей школьницы, которая накануне 4 марта не вернулась домой. Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о девочке поделиться информацией.
Ориентировка появилась в группе "Поиск пропавших детей Орел". Тамара Федотова выглядит на 14-15 лет (родилась в 2005 году), рост примерно 152-155 см, телосложение худощавое. Русые волосы до плеч, зеленые глаза. Из особых примет - родинка над верхней губой.
Одета девочка была в бардовое пальто до колен, черные брюки и белые сапоги.
- Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федотовой Тамары Сергеевны или видел ее просьба сообщить по телефонам: 02, 102 (с сотового) - полиция, 8 (4862) 22-23-01 - дежурная часть организации "Поиск пропавших детей Орел", - обращаются к жителям региона волонтеры.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU