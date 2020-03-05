В Орле школьница ушла из дома и не вернулась

5 Март 2020 2020-03-05T11:43:48+03:00

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В Орле объявлен поиск пропавшей школьницы, которая накануне 4 марта не вернулась домой. Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о девочке поделиться информацией.

Ориентировка появилась в группе "Поиск пропавших детей Орел". Тамара Федотова выглядит на 14-15 лет (родилась в 2005 году), рост примерно 152-155 см, телосложение худощавое. Русые волосы до плеч, зеленые глаза. Из особых примет - родинка над верхней губой.

Одета девочка была в бардовое пальто до колен, черные брюки и белые сапоги.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федотовой Тамары Сергеевны или видел ее просьба сообщить по телефонам: 02, 102 (с сотового) - полиция, 8 (4862) 22-23-01 - дежурная часть организации "Поиск пропавших детей Орел", - обращаются к жителям региона волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU