В Орел попытались ввести бревна сосны из карантинной зоны
Сотрудники Госавтоинспекции остановили на автодороге Орел-Брянск Урицкого района три автомобиля, перевозившие бревна сосны из карантинной фитосанитарной зоны брянского леса. Карантинных сертификатов у владельцев пиломатериалов не было.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном Управлении Россельхознадора, хотя после осмотра бревен опасных насекомых не обнаружили, нарушителям назначили административный штраф по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, перевозки и хранения подкарантинной продукции» и провели разъяснительные беседы.
- Перевозка подкарантинной продукции может привести к распространению на территориях России таких вредителей, как черный еловый большой и черный сосновый усачи. Они уничтожают древесину и являются потенциальными разносчиками сосновой стволовой нематоды, - пояснили «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU