2020-03-05T08:39:21+03:00
Общество

В Орел попытались ввести бревна сосны из карантинной зоны

Три случая нарушения закона зафиксировали в Урицком районе
Наталья Меркулова
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Сотрудники Госавтоинспекции остановили на автодороге Орел-Брянск Урицкого района три автомобиля, перевозившие бревна сосны из карантинной фитосанитарной зоны брянского леса. Карантинных сертификатов у владельцев пиломатериалов не было.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном Управлении Россельхознадора, хотя после осмотра бревен опасных насекомых не обнаружили, нарушителям назначили административный штраф по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, перевозки и хранения подкарантинной продукции» и провели разъяснительные беседы.

- Перевозка подкарантинной продукции может привести к распространению на территориях России таких вредителей, как черный еловый большой и черный сосновый усачи. Они уничтожают древесину и являются потенциальными разносчиками сосновой стволовой нематоды, - пояснили «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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