2020-03-04T20:52:59+03:00
Общество

Социальный проездной в Орловской вновь области станет безлимитным

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области единый социальный проездной билет вновь станет безлимитным. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Клычков.

Новость губернатор сообщил сегодня вечером, 4 марта, в прямом эфире "Первого областного телеканала".

- Были пикеты, люди приходили, мы общались. Показательный пример когда есть диалог. Когда люди приходят, высказывают претензии. Мы сели вместе посмотрели, что для того, чтобы обеспечить безлимитный проездной, необходимо увеличить доходы в бюджет региона.Мы первые два месяца внимательно вместе с налоговой поработали,увидели, что у нас есть темп роста доходной части бюджета. И сегодня, перед тем как придти на эфир, я подписал постановление: мы возвращаем безлимитный единый социальный проездной, - рассказал Андрей Евгеньевич.

Напомним, ранее в Орле действовали льготные проездные билеты с неограниченным числом поездок, но с 2019 года они стали лимитированными. Орловцы с ситуацией мириться не собирались: устраивали пикеты, неоднократно обращались к губернатору. С инициативой вернуть безлимитный проездной выступил и Областной совет: в январе парламентарии направили обращение в Правительство с просьбой вернуть льготу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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