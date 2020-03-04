2020-03-04T17:51:24+03:00
Общество

Администрацию Орла попросили сделать остановочные павильоны в Зареченском

Сейчас жителям микрорайона приходится ждать автобус в любую погоду под открытым небом
Наталья Меркулова
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Администрацию Орла попросили сделать остановочные павильоны в Зареченском. Фото: региональное отделение ОНФАдминистрацию Орла попросили сделать остановочные павильоны в Зареченском. Фото: региональное отделение ОНФ
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Активисты ОНФ обратились в городскую администрацию с просьбой оборудовать в микрорайоне Зареченский и на улице Грузовой (Железнодорожный район) остановочные павильоны. Уже много лет жителям общественный транспорт приходится ждать в любую погоду под открытым небом.

Так на улице Грузовой, протяженностью более километра, нет ни одной остановки. Вернее, когда была одна, но она совсем обветшала и ее снесли, а новую не поставили. В молодом микрорайоне ситуация не лучше.

- Мы считаем, что нужно принять необходимые меры и оборудовать остановочные павильоны. Граждане должны комфортно чувствовать себя, ожидая транспорт. В связи с этим призываем администрацию Орла обратить внимание на данную ситуацию, – сообщила «КП» Ирина Патронова, сопредседатель ОНФ в Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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