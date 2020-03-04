Орловцев приглашают на бесплатный мастер-класс «Навыки спикера»

4 Март 2020 2020-03-04T16:19:46+03:00

Участникам расскажут секреты удачных публичных выступлений и как преодолеть страх общения с людьми

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На следующей неделе жителей Орла ждет бесплатный мастер-класс «Навыки спикера». Администрация города приглашает принять в нем участие всех желающих.

Организует событие финансово-экономическое управление. В роли наставника для тех, кто хочет научиться красиво излагать свои мысли, успешно выступать на публике и преодолеть страх общения с людьми, выступит ведущий городских мероприятий Ростислав Билык.

В ходе встречи спикер расскажет о принципах составления выступления, взаимодействие с аудиторией и управлении конфликтными ситуациями.

Перед тем, как отправиться на мастер-класс необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно отправить свои данные на e-mail economy@orel-adm.ru.

Подробная информация по телефонам 76-49-86 или 43-22-73.

КОГДА? ГДЕ?

10 марта, с 14.00 до 17.00

Большой зал администрации Орла (Пролетарская гора, 1)

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ИСТОЧНИК KP.RU