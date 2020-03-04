Орловцев приглашают на бесплатный мастер-класс «Навыки спикера»
На следующей неделе жителей Орла ждет бесплатный мастер-класс «Навыки спикера». Администрация города приглашает принять в нем участие всех желающих.
Организует событие финансово-экономическое управление. В роли наставника для тех, кто хочет научиться красиво излагать свои мысли, успешно выступать на публике и преодолеть страх общения с людьми, выступит ведущий городских мероприятий Ростислав Билык.
В ходе встречи спикер расскажет о принципах составления выступления, взаимодействие с аудиторией и управлении конфликтными ситуациями.
Перед тем, как отправиться на мастер-класс необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно отправить свои данные на e-mail economy@orel-adm.ru.
Подробная информация по телефонам 76-49-86 или 43-22-73.
КОГДА? ГДЕ?
10 марта, с 14.00 до 17.00
Большой зал администрации Орла (Пролетарская гора, 1)
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ИСТОЧНИК KP.RU