2020-03-04T15:58:52+03:00
Общество

Орловские участковые поздравили женщин своих домов с праздником

Каждая получила от своего полицейского букет цветов к 8 марта
Наталья Меркулова
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Орловские участковые поздравили женщин своих домов с праздником. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиОрловские участковые поздравили женщин своих домов с праздником. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Накануне Международного женского дня орловские участковые поддержали всероссийскую акцию МВД «8 Марта - в каждый дом» и встретились с женской половиной вверенных им территорий.

Для начала сотрудники полиции разместили информационные памятки на стендах возле подъездов жилых домов, чтобы их прекрасная половина знала своих участковых и могла обратиться за помощью в любой экстремальной ситуации.

Затем проходивших во дворе женщин ждал неожиданный сюрприз – цветы и поздравительные открытки. Первыми их вручили своим подопечным майор полиции Андрей Соколов и лейтенант полиции Роман Трубин.

- Главный весенний праздник – это дополнительная возможность для участковых еще раз напомнить жительницам своего района важную информацию о безопасности и лично пообщаться, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Получить заветный букет смогут на этой недели жительница всех районов города Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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