2020-03-04T15:25:43+03:00
Общество

В Орловском Полесье сняли полет диких гусей на квадрокоптер

Птицы вернулись в родные края на месяц раньше
Наталья Меркулова
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В Орловском Полесье сняли полет диких гусей на квадрокоптер. Фото: кадр из видеороликаВ Орловском Полесье сняли полет диких гусей на квадрокоптер. Фото: кадр из видеоролика
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Сотрудники национального парка «Орловское Полесье» сняли полет диких гусей на квадрокоптер. Из-за аномально теплой зимы птицы вернулись в родные края на месяц раньше, еще в конце февраля.

По народным приметам это говорит о наступлении весны, хотя произойти по правилам это должно было в конце марта - начале апреля.

И, действительно, погода действительно теплее обычного. Всю первую неделю календарной весны температура не опускается днем ниже +8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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