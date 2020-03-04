В Орловском Полесье сняли полет диких гусей на квадрокоптер
Сотрудники национального парка «Орловское Полесье» сняли полет диких гусей на квадрокоптер. Из-за аномально теплой зимы птицы вернулись в родные края на месяц раньше, еще в конце февраля.
По народным приметам это говорит о наступлении весны, хотя произойти по правилам это должно было в конце марта - начале апреля.
И, действительно, погода действительно теплее обычного. Всю первую неделю календарной весны температура не опускается днем ниже +8 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU