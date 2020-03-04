Орловцам рассказали, как вывести банковскую карту из стоп-листа перевозчиков

4 Март 2020 2020-03-04T14:48:54+03:00

Поездка с нулевым балансом зафиксируется, но во второй раз так не повезет

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Депутаты орловского горсовета, рассмотрели ситуацию, когда пассажир попытался оплатить проезд банковской картой, но на ней не оказалось нужной суммы и в итоге она оказалась в стоп-листе перевозчиков.

Как выяснилось, при первой попытке оплатить поездку с балансом меньше 17 рублей (по безналичному расчету) она фиксируется. Пассажир в этот момент по факту ничего не платит, но данные о карте в стоп-листе передаются всем перевозчикам.

- В этом случае водитель абсолютно правомерно требует оплату с другой карты или 20 рублей наличными за текущую поездку, - поясняют в АО «РИЦ».

Исправить ситуацию можно несколькими способами – через сайт РИЦ в «Кабинете пассажира», позвонив по телефону или просто пополнить баланс карты (долг за неоплаченную поездку погасится автоматически, но только через 24 часа).

Уточнить информацию можно в АО «РИЦ» по телефону 8-800-450-10-27 или по адресу улица Салтыкова-Щедрина, д. 21 (2-й этаж, кабинет 203).

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ИСТОЧНИК KP.RU