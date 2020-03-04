2020-03-04T14:48:54+03:00
Общество

Орловцам рассказали, как вывести банковскую карту из стоп-листа перевозчиков

Поездка с нулевым балансом зафиксируется, но во второй раз так не повезет
Наталья Меркулова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты орловского горсовета, рассмотрели ситуацию, когда пассажир попытался оплатить проезд банковской картой, но на ней не оказалось нужной суммы и в итоге она оказалась в стоп-листе перевозчиков.

Как выяснилось, при первой попытке оплатить поездку с балансом меньше 17 рублей (по безналичному расчету) она фиксируется. Пассажир в этот момент по факту ничего не платит, но данные о карте в стоп-листе передаются всем перевозчикам.

- В этом случае водитель абсолютно правомерно требует оплату с другой карты или 20 рублей наличными за текущую поездку, - поясняют в АО «РИЦ».

Исправить ситуацию можно несколькими способами – через сайт РИЦ в «Кабинете пассажира», позвонив по телефону или просто пополнить баланс карты (долг за неоплаченную поездку погасится автоматически, но только через 24 часа).

Уточнить информацию можно в АО «РИЦ» по телефону 8-800-450-10-27 или по адресу улица Салтыкова-Щедрина, д. 21 (2-й этаж, кабинет 203).

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрацию Орла попросили сделать остановочные павильоны в Зареченском
Почти 28 тысяч маленьких орловцев смогут побывать в детских лагерях
Орловцев приглашают на бесплатный мастер-класс «Навыки спикера»
Орловские участковые поздравили женщин своих домов с праздником
В Орловском Полесье сняли полет диких гусей на квадрокоптер
Орловцам рассказали, как вывести банковскую карту из стоп-листа перевозчиков
В Маслозаводском переулке Орла начали ямочный ремонт и установку освещения
Орловцы пожаловались Александру Муромскому на перекрытие дороги на Высоковольтной
После застолья с новым другом орловец остался без телефона и духов
Пять тысяч кленов и лип высадят в Орле этой весной
В Орловской области оштрафовали компанию по добыче ископаемых
В Орле мужчина оказался под колесами иномарки
В Орловской области умерших в два раза больше, чем родившихся
В Орле наградили «Женщин-лидеров»
Администрация Орла вновь предлагает инвесторам арендовать старинные дома за 1 рубль
Орловец обнес жилье соседки, пока той не было дома
Для Орла закупят новую спецтехнику на 63 миллиона рублей
Орловцам предлагают купить противогазы от коронавируса
Коммуннальщики рассказали как улицы Орла убирают от весенней грязи
Андрей Клычков остался недоволен отношениям к пациентам в больницах Орла
В Орле заболеваемость ОРВИ у школьников снизилась в четыре раза
Чиновники обещали снести "карточный дом" в Орле до 1 мая
Орелстат рассказал какие профессии в регионе оплачиваются выше всего
В благоустройство орловских дворов и парков вложат больше 330 млн рублей
В Орле сгорела легковушка
В Орле открылась выставка в память о бойцах Великой Отечественной
В Орле "Газель" сбила подростка-велосипедиста
На бульваре Победы в Орле открыли бюсты героев Александра Рязанцева и Алексея Скворцова