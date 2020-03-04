В Маслозаводском переулке Орла начали ямочный ремонт и установку освещения
Сегодня, 4 марта, во время объезда города с журналистами глава администрации Орла Александр Муромский проинспектировал ход работ в переулке Маслозаводском. Уже три дня здесь идет ямочный ремонт и восстановление освещения.
Как рассказал журналистам Сергей Яковенко, директор Спецавтобазы (именно она ведет здесь работы) залитие ям асфальтобетоном ведется с 20.00 до 8.00. Уже выполнено 160 кв.м. Также до 6 марта здесь установят две опоры освещения и подключат 19 фонарей.
Работы на переулке Маслозаводском должны закончить до 6 мартаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- После закрытия движения по ул. Высоковольтной основная транспортная нагрузка легла именно на переулок Маслозаводской. Состояние дороги и прежде вызывало много жалоб автомобилистов, но сейчас ситуация усугубилась. Напомню, комплексный ремонт проезжей части и тротуаров здесь пройдет в 2021 году, - пояснил Александр Муромский.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»