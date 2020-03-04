В Маслозаводском переулке Орла начали ямочный ремонт и установку освещения

4 Март 2020 2020-03-04T14:32:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 марта, во время объезда города с журналистами глава администрации Орла Александр Муромский проинспектировал ход работ в переулке Маслозаводском. Уже три дня здесь идет ямочный ремонт и восстановление освещения.

Как рассказал журналистам Сергей Яковенко, директор Спецавтобазы (именно она ведет здесь работы) залитие ям асфальтобетоном ведется с 20.00 до 8.00. Уже выполнено 160 кв.м. Также до 6 марта здесь установят две опоры освещения и подключат 19 фонарей.

Работы на переулке Маслозаводском должны закончить до 6 мартаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- После закрытия движения по ул. Высоковольтной основная транспортная нагрузка легла именно на переулок Маслозаводской. Состояние дороги и прежде вызывало много жалоб автомобилистов, но сейчас ситуация усугубилась. Напомню, комплексный ремонт проезжей части и тротуаров здесь пройдет в 2021 году, - пояснил Александр Муромский.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU